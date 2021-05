Covid: 342 nuovi casi, il dato più basso del 2021

Sono 342 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: è il dato giornaliero più basso fatto registrare nel 2021, sia pure con un numero di tamponi (11.094 fra molecolari e antigenici) più basso del solito come avviene solitamente nel fine settimana. Per trovare valori simili bisogna infatti risalire a metà ottobre.

Si contano ancora 9 morti, mentre c'è un leggero incremento dei ricoverati.

Dei nuovi positivi (età media 35,6 anni) 155 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. Modena, con 89 nuovi casi, è la provincia più colpita.

I casi attivi sono 23.008, il 94,7% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano cure particolari. E se si conta una persona in meno rispetto a ieri ricoverata in terapia intensiva (sono 156), crescono di venti unità quelli negli altri reparti Covid, che sono adesso 1.062.

I morti, di età compresa fra i 65 e i 91 anni, sono tre a Ferrara, due a Ravenna e Parma, uno a Reggio Emilia e Bologna.