Auto investe capriolo in A14 a Bologna, due feriti

Un capriolo che tentava di attraversare l'autostrada sarebbe all'origine di un grave incidente avvenuto verso le 8 di questa mattina sulla A14, a Borgo Panigale (Bologna). Un'Audi station wagon con a bordo due sorelle ha infatti investito in pieno l'animale, che ha sfondato il parabrezza e attraversato l'intero abitacolo, finendo nel bagagliaio. L'auto è stata poi anche urtata da un camion che sopraggiungeva. La donna che era alla guida, una 48enne di Sassuolo nel Modenese, ha riportato ferite molto serie ed è stata portata dal 118 all'ospedale Maggiore di Bologna. Ferite più lievi per la sorella, che era sul sedile del passeggero.

L'investimento è avvenuto in carreggiata Nord, al km 3+950. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale Bologna Sud. In seguito all'incidente si sono create code fino a 10 chilometri. (ANSA).