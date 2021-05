Al via a Bologna il ciclo ClassicadaMercato

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Dopo il sold out del concerto che ha riaperto al pubblico il Mercato Sonato di Bologna, torna in presenza la rassegna CLASSICAdaMercato, tutti i mercoledì alle 20.30, dal 19 maggio al 16 giugno, con i complessi di musica da camera dell'Orchestra Senzaspine. Si parte con il duo Karis, formato da Clara Sette al violoncello e Lisa Redorici al pianoforte, che impegnate nel repertorio francese di Claude Debussy, come Beau Soir L. 84, Deux Romances L. 79 e Rêverie L.

68, e l'Élégie per violoncello e pianoforte op. 24 di Gabriel Fauré. Il 26 maggio con il trio Badinage si esibisce, inveve, in Musique de Cour di Jean Françaix, nel Trio per flauto, violino e pianoforte H. 254 di Bohuslav Martinů e nel Trio per flauto, violino e pianoforte di Nino Rota.

Al centro della serata di mercoledì 2 giugno il Quartetto per archi n. 10 'delle arpe' di Beethoven proposto dal Quartetto Miral. Tutto italiano è poi il concerto del 9 giugno con il Quintetto Improvvisato con musiche di Paolo Ugoletti e di Mario Castelnuovo-Tedesco. Si chiude mercoledì 16 giugno con un omaggio in musica, del mezzosoprano Anna Ussardi e del pianista Marcello Rossi, ai due capisaldi della tradizione poetica italiana, Francesco Petrarca e Dante Alighieri, con musiche di William Chaumet, Ciro Pinsuti, Dionigio Canestrari e Franz Liszt. Ai cinque concerti del mercoledì si aggiunge quello speciale del 27 maggio in cui l'Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmeggiani, propone la Sinfonia n.

6 'Patetica' di Ciajkovskij. L'ingresso al Mercato Sonato è consentito con l'obbligo di mascherina e presentando la tessera Arci 2020/2021 all'ingresso. Biglietti da 7 a 12 euro. (ANSA).