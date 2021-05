Parma in campo con maglia nera per Black Lives matter

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il Parma saluta il Tardini e la serie A con una maglia nera a supporto del movimento 'Black Lives Matter'. Gli emiliani, gia' retrocessi in serie B, affrontano il Sassuolo nella penultima giornata di campionato, e sono in campo con l'annunciata iniziativacontro ogni tipo di discriminazione.

La casacca è completamente nera, logo del club e sponsor compresi, per un'iniziativa voluta dal presidente americano, Kyle Krause. (ANSA).