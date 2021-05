Auto fuori strada scivola nel canale, salvi i tre occupanti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Un'auto uscita di strada e scivolata in un canale colmo d'acqua con tre persone a bordo che riescono a uscire dal mezzo e a mettersi in salvo a riva per poi essere soccorse dai sanitari del 118. E' quanto accaduto la scorsa notte, intorno all'una, in via Cavetto Gherardo a Limidi di Soliera, nel Modenese.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai Carabinieri sono intervenuti gli uomini del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna. Non avendo alcuna certezza - nell'immediato - della presenza di altre persone a bordo del veicolo, finito completamente sommerso dall'acqua, i militari hanno richiesto il loro intervento alla sala operativa del 115 di Modena. Arrivati sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco hanno recuperato la vettura e scandagliato le acque circostanti, con i sommozzatori, scongiurando la presenza di altre persone coinvolte nel sinistro. (ANSA).