Olimpiadi: In mostra a Bologna le torce da Berlino a Rio

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - In mostra al PalaDozza di Bologna, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Virtus, le torce olimpiche utilizzate per i Giochi estivi moderni da Berlino 1936 a Rio 2016. Le fiaccole arriveranno per la prima volta sotto le Due Torri, grazie ad un accordo con il Coni e saranno in scena, dal 19 al 31 maggio in una esposizione aperta al pubblico gratuitamente sotto le volte del palazzetto dello Sport emiliano.

La Mostra delle Torce Olimpiche racconta un viaggio quasi centenario, dalla prima "fiamma" accesa il 20 luglio 1936 ad Olimpia, e protagonista ai Giochi di Berlino, fino all'ultima vista alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Un'esposizione curata nei dettagli che mette in scena tutte le 19 fiaccole fino ad oggi utilizzate per i Giochi estivi, a cui si aggiungono le due dei Giochi invernali disputati in Italia, a Cortina 1956 e Torino 2006. (ANSA).