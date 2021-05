Moto: Francia; 3/e libere a Marquez, poi sorpresa Savadori

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Marc Marquez è tornato quello dei tempi migliori e ha fatto scintille nelle terze libere del gran premio di Francia di motociclismo, classe motogp, in programma domani sul circuito di Le Mans. Sulla pista bagnata dalla pioggia abbondante caduta anche in mattinata, lo spagnolo della Honda con il tempo di 1:40.736 ha preceduto un sorprendente e brillante Lorenzo Savadori in sella all'Aprilia, terzo Pecco Bagnaia con la Ducati. Valentino Rossi con la sua Petronas ha fatto il 21mo e penultimo tempo. Paura per Franco Morbidelli che al box è caduto, ed è stato subito portato al centro medico del circuito. (ANSA).