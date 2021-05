Cade durante prove campionato Downhill a Sestola, trauma cranico

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - E' caduto a terra - riportando un trauma cranico con perdita di coscienza - mentre si stavano svolgendo le prove libere sulla pista di Downhill di Sestola-Pian del Falco, nel Modenese, in vista del campionato italiano in programma domani. Protagonista della vicenda un corridore di 35 anni residente a Reggio Emilia, soccorso dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cimone, già sul posto per assistenza alla gara.

L'uomo, nella caduta, è finito tra una fitta vegetazione: posizionato su una barella è stato calato, con tecniche alpinistiche, fino a una radura dove è stato recuperato, con il verricello, da un elicottero partito da Pavullo e poi trasportato in codice di media gravità all'ospedale di Modena. (ANSA).