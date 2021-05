A Bologna Mimmo Paladino inaugura mostra dei carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Dalle tavole, realizzate per il calendario 2020, a una mostra, allestita al Mambo di Bologna, dedicata ai carabinieri. E' stato l'artista Mimmo Paladino, autore delle opere e già in città per il conferimento della laurea ad honerem in arti visive da parte dell'Università, a inaugurare l'esposizione itinerante 'Gli eroi del quotidiano'.

Sui pannelli, accanto ai testi firmati dalla scrittrice Margaret Mazzantini, i colori accesi e i tratti decisi rimandano all'operato quotidiano dell'Arma per la comunità.

Al taglio del nastro dell'esposizione, aperta al pubblico fino al 30 maggio, hanno partecipato, tra gli altri, anche il generale di brigata Davide Angrisani, comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna e il sindaco di Bologna Virginio Merola. Nelle tavole c'è una "forma di realismo fantastico - ha spiegato Paladino - legato agli scritti di Mazzantini che narrano le vicende dei carabinieri, anche le più semplici.

Pensare al calendario significava affrontare un oggetto mitico della cultura popolare italiana". (ANSA).