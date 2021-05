Tennis: all'E-R open femminile anche Serena e Venus Williams

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - E' tutto pronto per l'inizio dell'Emilia-Romagna Open femminile, torneo Wta 250 organizzato da Mef Tennis events al Tennis club Parma. Le qualificazioni inizieranno il 15 maggio, giornata inaugurale della manifestazione, mentre la finale è in programma il 22 maggio. In campo, tra le stelle attese al Tennis club Parma, ci sarà Cori Gauff: atleta Barilla da due anni, la 17enne statunitense è già numero 35 del mondo.

Il talento a stelle e strisce, così come Madison Keys, Sloane Stephens, Petra Martic, Jessica Pegula, Daria Kasatkina, Amanda Anisimova, l'azzurra Camila Giorgi e tante altre, proverà a contendere il titolo alle wild card di prestigio già annunciate in conferenza stampa. Serena Williams e Venus Williams, hanno ricevuto e accettato gli inviti per prendere parte al tabellone principale dell'Emilia-Romagna Open. Wild card nel main draw anche per le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani.

"L'Emilia-Romagna Open è per la nostra città una grande opportunità. È il coronamento di un percorso triennale di crescita che ha portato il nostro territorio a vivere il grande tennis", ha detto il vicesindaco di Parma, Marco Bosi. Barilla, in qualità di sponsor del torneo, sarà presente seguendo da vicino l'alimentazione delle atlete attraverso il coinvolgimento degli chef che, direttamente all'interno della 'bolla', cucineranno a vista un primo piatto di pasta. (ANSA).