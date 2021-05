Moto: Francia; Ducati domina prime libere con Miller e Zarco

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Doppietta Ducati e Yamaha in ombra nelle prime libere del moto gp di Francia. Sul circuito di Le Mans nella prima sessione di prove è stato Jack Miller il più veloce, seguito da Johan Zarco. Terzo miglior tempo per Joan Mir su Suzuki, seguito dalle due Honda di Pol Espargarò e Marc Marquez.

Solo 16mo tempo per il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo in sella alla Yamaha, meglio ha fatto il suo compagno di squadra Maverick Vinales, 12mo. In mezzo si sono piazzate le due Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rosi, rispettivamente 13mo e 14mo.

Quanto agli altri italiani, buona performance di Lorenzo Salvadori con l'Aprilia, sesto, e Francesco Bagnaia con la Ducati settimo.

Le seconde prove libere nel pomeriggio. (ANSA).