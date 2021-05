Covid: continua il calo dei ricoverati in E-R

Prosegue il calo dei ricoverati per Covid-19 in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore 66 in meno, tre in meno in terapia intensiva (160) e 63 in meno negli altri reparti ospedalieri (1.136).

I nuovi positivi sono 551, 199 asintomatici, registrati su 39.527 tamponi (nel conto di oggi sono compresi anche 12.915 test fatti nei primi tre giorni della settimana, non segnati finora per un problema tecnico) e l'età media è 37,4 anni. I morti sono 11, età media 73,3 anni, nove uomini e due donne: tra di loro, un 56enne del Piacentino I guariti sono 455 in più di ieri, mentre i casi attivi sono 26.892 (+85), il 95% in isolamento a casa. Tra le province Bologna segna 110 nuovi casi più 10 dell'Imolese, seguita da Modena (106), Alle 16 per la campagna vaccinale sono state somministrate complessivamente 2.095.517 dosi; 695.098 le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).