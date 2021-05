Cinema: torna il Ferrara Film Festival, premio a Mike Newell

Il Ferrara Film Festival torna nella città estense con la sua 6/a edizione che quest'anno avverrà in presenza ed in totale sicurezza. La kermesse cinematografica si terrà dal 29 maggio al 6 giugno, 33 le opere in concorso. "Il Ferrara Film Festival rimane fedele al proprio credo: il grande Cinema va vissuto nella sala cinematografica - commenta il direttore del Festival Maximilian Law - e in queste settimane, con la recente conferma delle riaperture dei cinema dal 26 aprile, abbiamo lavorato duramente nell'individuare il periodo giusto per svolgere la nostra prossima edizione nel migliore dei modi e in totale sicurezza".

Festival si conclude con la cerimonia dei Dragoni d'Oro, che quest'anno si svolgerà all'interno del Castello Estense. Sono confermate le assegnazioni dei Dragoni d'Oro alla carriera a personalità del cinema nazionale e internazionale. Tra i premiati di questa edizione ci sarà il regista britannico Mike Newell a cui verrà assegnato il Dragone d'Oro alla carriera internazionale.

La cerimonia di consegna del premio avverrà a partire dalle ore 20 di sabato 6 giugno, giornata conclusiva della manifestazione in cui verranno assegnati anche i Golden Dragons Awards alle opere vincitrici. (ANSA).