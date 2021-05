Vela: Ravenna celebra la 30/a vittoria del Moro di Venezia

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - A 30 anni dalla vittoria del Mondiale Maxi di Vela, nelle acque californiane di San Diego, Ravenna celebra il 'Moro di Venezia', l'imbarcazione voluta da Raul Gardini, armatore e imprenditore ravennate che aveva deciso di tentare, con quello scafo rosso, la conquista della Coppa America.

Sabato e domenica, la città romagnola dedicherà al 'Moro di Venezia' diverse iniziative, a partire da una mostra fotografica di immagini scattate da Carlo Borlenghi e allestita nei locali ex-Pansac; e da un pomeriggio di racconti in cui i protagonisti di quella avventura sveleranno aneddoti e retroscena fino a una regata che ha raccolto l'adesione di 150 iscritti.

Il 30/o anniversario del Moro di Venezia è organizzato dall'associazione 'La Caveja', dall'Autorità portuale, proprietaria de Il Moro di Venezia III, vincitore del Mondiale, e dalla Federazione Italiana Vela. La regata - in programma domenica 16 - è organizzata dal Circolo Velico Ravennate, in collaborazione con altri 15 circoli velici della costa adriatica.

A Ravenna, per l'occasione, ci saranno diversi dei protagonisti che erano a bordo del Moro in quegli anni, e in particolare lo skipper Paul Cayard, che arriverà da San Francisco, e Tommaso Chieffi, tattico e responsabile dell'equipaggio del Moro. "Celebrare questo trentennale ci riempie di orgoglio - afferma Giacomo Costantini, assessore comunale al Turismo . Le imprese del Moro di Venezia sono ancora scolpite nella memoria di tanti ravennati e italiani. Ancora oggi il Moro è il simbolo della nostra passione per la vela, del nostro legame con il mare e soprattutto della caparbietà e visione di imprenditori romagnoli come il Patron Raul Gardini, che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città". (ANSA).