Prosa, lirica e danza per estate Teatro Comunale Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 12 MAG - Comprende 11 spettacoli dal vivo la stagione estiva del Teatro Comunale di Ferrara, che si dividerà in due parti: la prima sarà all'interno degli spazi del teatro intitolato a Claudio Abbado, dal 15 maggio al 15 giugno, la seconda arriverà nelle piazze, nei quartieri, si diffonderà in diversi spazi della città estense patrimonio dell'Unesco, dal 24 giugno al 18 luglio. Tra i protagonisti Michele Placido e Moni Ovadia, presidente e direttore della Fondazione Teatro Comunale. Si parte con due spettacoli di danza, originariamente in cartellone nella stagione 2020/21: sabato 15 maggio Alessandro Sciarroni & CollettivO CineticO propongono 'Dialogo terzo: in a landscape', un lavoro sulla ripetizione manifestata attraverso i movimenti geometrici e sincronici dell'hula hoop, preceduto dal concerto '19'40" On Cage' del percussionista Sebastiano De Gennaro e del polistrumentista Enrico Gabrielli; il 20 maggio il ballerino di flamenco Israel Galvàn inaugura il minitour italiano di 'La Edad de Oro'. In cartellone tra l'altro 'Le nozze di Figaro' di Mozart con l'orchestra e coro del Conservatorio Frescobaldi (28 e 29 maggio), il musical 'Nine' con la regia di Saverio Marconi ispirato a '8 1/2' di Fellini (4 e 5 giugno), 'Norma' di Bellini con l'Orchestra Città di Ferrara (15 giugno). 'Il teatro fuori dal teatro' vedrà Roberto Pazzi e Moni Ovadia leggere Ariosto dalla Torre del Castello su piazza Castello (24 giugno); 'Non pur di regni e di ricchezze parlo', omaggio all'Orlando Furioso e Luca Ronconi con Michele Placido e Ottavia Piccolo, in piazza Trento e Trieste il 10 luglio; il Gran Galà Giuseppe Verdi con Leo Nucci, Michele Pertusi e la partecipazione straordinaria di Leone Magiera (11 luglio), nella stessa piazza; 'Dante minuto per minuto', maratona dantesca con musica ideata e diretta da Moni Ovadia, il 15 luglio nel quartiere Gad. Si chiuderà il 18 luglio, di nuovo in piazza Trento e Trieste, con 'Ascoltando il cinema', omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Città di Ferrara. (ANSA).