Presidio Fedex si trasforma in corteo,blocco piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Nuova tappa della lotta dei lavoratori del corriere internazionale Fedex-Tnt, sostenuta dal sindacato Si-Cobas: oggi era stato annunciato, nel pomeriggio, un presidio verso le 15 davanti alla Prefettura di Milano, in corso Monforte in centro città, che poi si è trasformato in un corteo con il blocco verso le 16.30 della vicina Piazza Tricolore con conseguenze per il traffico.

I manifestanti hanno protestato per "i 300 licenziamenti" dell'azienda a Piacenza e hanno chiesto "atti concreti al Governo Draghi". "La società agisce dovunque con le solite modalità - ha affermato un sindacalista - sradica il sindacato e poi procede a licenziamenti e precarizzazioni violando i diritti dei lavoratori". "A una ventina di dipendenti della Fedex sono stati comminati fogli di via per il presidio della settimana scorsa davanti alla sede a Peschiera Borromeo, nel Milanese - ha reso noto il sindacato -. Noi riteniamo i provvedimenti lesivi del diritto di sciopero e ne chiediamo il ritiro". (ANSA).