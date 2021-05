Musica: Musica Insieme riparte con la violinista Francesca Dego

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Dopo mesi di chiusura, l'Auditorium Manzoni di Bologna riapre con un triplo appuntamento che schiera le tre principali istituzioni musicali cittadine: il 15 maggio tocca all'Orchestra del Teatro Comunale diretta da James Conlon, il 16 alla violinista Isabelle Faust per l'inaugurazione del Bologna Festival e il 17 alla Fondazione Musica Insieme che ospita per la prima volta quella che è forse la violinista italiana più richiesta degli ultimi anni, Francesca Dego.

Con lei il direttore Alessandro Cadario alla guida dell'Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano per un programma che celebra il dialogo tra Francia e Italia, con un'importante prima esecuzione assoluta commissionata da Musica Insieme al compositore Marco Taralli, a sua volta fra i più apprezzati autori del nostro Paese. Il brano, un Concertino in forma-sonata che idealmente rappresenta e auspica un ritorno agli incontri, confronti, racconti e rapporti diretti tra le persone, avrà proprio in Francesca Dego la solista.

L'artista lecchese si produrrà poi nell'acrobatica Tzigane di Ravel. L'orchestra e il suo direttore ospite principale apriranno invece la serata con l'affascinante Notturno di Giuseppe Martucci (brano amatissimo da Arturo Toscanini e da Riccardo Muti) e la chiuderanno con Le Tombeau de Couperin ancora di Maurice Ravel. (ANSA).