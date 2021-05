Covid: in E-R 509 contagi e sette morti, giù ricoveri

Sono 509 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna individuati su poco più di 22mila tamponi delle ultime 24 ore. Età media 36 anni. Ancora un calo nei ricoveri: in terapia intensiva sono ricoverate 178 persone (-8 rispetto a ieri), 1.239 negli altri reparti Covid (-55).

Altre sette le vittime del Covid-19, fra cui una 66enne di Piacenza, un bolognese di 52 anni, un 62enne nel Riminese. È quanto si evince dal bollettino della Regione.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 26.531 (-2.341 rispetto a ieri), quasi il 95% in isolamento domiciliare.

Prosegue la campagna vaccinale: alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.021.542 dosi. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono 677.749.