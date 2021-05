Autoarticolato in fiamme in A1 nel Bolognese, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Un altro veicolo in fiamme, dopo l'incendio scoppiato ieri in seguito a un incidente sul raccordo autostradale di Borgo Panigale, ha causato disagi al traffico oggi pomeriggio sulla carreggiata Sud dell'Autosole, all'altezza di Sasso Marconi, nel Bolognese. A prendere fuoco è stato un autoarticolato che trasportava legno e pannelli di truciolato.

Il rogo è partito dalla parte posteriore del mezzo pesante, il cui conducente è riuscito a mettersi in salvo, restando illeso.

Per spegnere le fiamme, che hanno avvolto l'intero camion, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti (una delle quali da 25mila litri) e con l'utilizzo di sistemi schiumogeni ad alta efficienza. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade. Durante l'intervento, sono state chiuse al traffico due delle quattro corsie di marcia. Chiuso temporaneamente anche, in ingresso verso Firenze, il casello di Sasso Marconi. (ANSA).