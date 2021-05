Teatro Valdoca fa rivivere il mito di Pinocchio

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Dopo due anni di ricerca sulla figura di Pinocchio, Teatro Valdoca (una delle storiche compagnie italiane di teatro d'arte e d'autore nata nei primi anni Ottanta a Cesena), presenta il 14 e 15 maggio alle 19 nel ristrutturato Teatro Bonci di Cesena la sua opera della maturità, Enigma, Requiem per Pinocchio. Si tratta di una partitura di canto, suono dal vivo e movimento diretta da Cesare Ronconi sui versi originali di Mariangela Gualtieri al suo debutto assoluto. Al centro di un panorama onirico, due giovani performer, capaci di segnare lo spazio e lo sguardo come poche altre, Silvia Calderoni (Pinocchio) e Chiara Bersani (la Fatina).

Valter Malosti, neo direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione, che ha coprodotto lo spettacolo, alla presentazione ha parlato di "un lavoro frutto di due artisti che hanno scritto la storia del teatro italiano contemporaneo". Aggiungendo che "rappresentano un ideale di teatro che vorrei far conoscere a più persone possibile. Sono felice che rappresenti il mio primo viaggio da direttore di Ert". (ANSA).