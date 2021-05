Vaccini: 61mila prenotati per fascia 55-59 anni in E-R

Alle 11 in Emilia-Romagna 61.217 persone tra i 55 e i 59 anni hanno già prenotato il vaccino anti Covid, nel giorno di apertura delle agende per questa fascia di età, i nati dal 1962 al 1966 compresi. In poche ore, dunque, è stato raggiunto il 20% del target complessivo, 310mila cittadini, senza contare chi ha già ricevuto il vaccino perché rientrante in un'altra categoria. A Imola, Ravenna, Forlì e Cesena sono partite le prime somministrazioni, nelle altre aziende sanitarie nei prossimi giorni.

Il sistema per prenotare il vaccino, spiega la Regione, finora ha risposto positivamente all'importante quantità di richieste e al momento non sono state rilevate particolari criticità. "Anche in questo caso è confermata la buona risposta da parte dei cittadini, come dimostrano le prenotazioni già avvenute nell'arco di poche ore", sottolinea l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Giovedì si apriranno le prenotazioni per i 50-54enni, che si vaccineranno con la collaborazione dei medici di base.