Covid: 471 nuovi casi e nove morti in Emilia-Romagna

È sotto quota 500 il numero di nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore su un numero basso di tamponi, 11.029, come sempre la domenica. I casi sono 471 in più, 193 asintomatici, età media 37 anni. Tra le province al primo posto c'è Modena con 94 nuovi casi, poi Bologna (78+18 dell'Imolese).

Non cambia il numero di ricoverati in terapia intensiva, 187, mentre si segnalano 22 pazienti in più negli altri reparti (1.357). I guariti sono 2.434 in più rispetto a ieri, i casi attivi 31.379 (-1.972), il 95% in isolamento a casa. Si registrano altri nove morti, tra cui un 56enne del Bolognese.

Alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.945.833 dosi di vaccino; sul totale, 660.009 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.