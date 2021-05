Buk Festival torna in presenza tra editoria e film letterari

Torna dal 22 maggio al 20 giugno a Modena Buk Festival, kermesse fondata 14 anni fa dall'autore e regista Francesco Zarzana, diventata un punto di riferimento per la piccola e media editoria nazionale e, nel tempo, palcoscenico per eventi, incontri, laboratori e novità degli autori italiani.

Il Festival è un articolato progetto culturale che ruota intorno al libro: "per questo - spiega Zarzana - abbiamo via via consolidato la nostra visione focalizzata sulla 'bibliodiversità' e il pluralismo editoriale in un cartellone dedicato alle novità pubblicate dalle case editrici medie e piccole, e siamo noi stessi diventati motore di produzione editoriale, attraverso l'Associazione ProgettArte". Nel 2020, poi, è nato sempre a Modena Buk Film Festival, con un'appendice a Sassuolo, contest dedicato alla cinematografia di ispirazione letteraria. Sarà proprio la seconda edizione del cine-festival ad aprire il cartellone 2021, alla presenza del pubblico, rinnovando l'incontro fra letteratura, cinema e spettacolo. Con il valore aggiunto di un evento scenico in omaggio a Dante nel 700/o anniversario della morte, in programma il 6 giugno.

Si comincia con la seconda edizione di Buk Film Festival, a Modena e Sassuolo il 22 e 23 maggio. Un filo rosso tra letteratura e cinema unisce le tre cineproduzioni finaliste, tratte o ispirate da un'opera letteraria: 'La Lupa' di Michele Salimbeni e Manon Décor, 'Picciridda' di Paolo Licata e 'Jeanne/Joan of Arc' di Bruno Dumont. La giuria, tutta al femminile, sarà guidata dall'attrice francese Manon Elezaar e composta da Anne-Sophie Morillon, Chiara Cavalieri e Carmen Di Marzo. Il 19 e 20 giugno, al Laboratorio Aperto, mostra mercato dedicata alla piccola e media editoria nazionale, con un ampio cartellone di incontri e anteprime.