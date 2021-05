Incidenti lavoro: lutto cittadino a Montalbano Jonico

(ANSA) - MATERA, 08 MAG - In occasione dei funerali - in data ancora da stabilire - di Andrea Recchia, l'operaio di 37 anni morto due giorni fa a Sorbolo (Parma), dopo essere stato schiacciato da 14 quintali di mangime per animali, a Montalbano Jonico (Matera) sua città di origine, sarà proclamato il lutto cittadino. Lo ha annunciato il sindaco, Piero Marrese.

"Noi tutti - ha scritto Marrese in un post su facebook - siamo scossi e turbati per questi eventi drammatici che portano dolore e sofferenza, soprattutto ai familiari che piangono i loro cari. Invito - ha concluso il sindaco - tutti, cittadini, istituzioni, forze politiche, sociali e produttive di Montalbano a osservare un minuto di silenzio nel giorno del funerale di Andrea, per esprimere vicinanza alla madre, al padre, alla sorella, alla sua fidanzata e i suoi cari familiari". (ANSA).