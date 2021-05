Gp Spagna: Verstappen in prima fila, quarto tempo Leclerc

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il campione del mondo Lewis Hamilton, con il tempo di 1.16.741, partirà al palo sul circuito del Montmelò. Ha preceduto di 36 millesimi Max Verstappen su Red Bull. In seconda fila partiranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di oltre sette decimi dal britannico. Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, ha fatto il sesto tempo che gli vale la terza fila al fianco di Esteban Ocon con la Alpine. Quarta fila per Daniel Ricciardo con la McLaren e Sergio Perez su Red Bull. In quinta partiranno Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso su Alpine. (ANSA).