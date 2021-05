Folla a Bologna, ragazzini si buttano nella fontana Nettuno

Centinaia di persone, questo pomeriggio, si sono riversate in centro a Bologna. Complice il clima estivo, già intorno alle 17, quasi ormai a orario aperitivo, diverse persone hanno fatto un giro nel cuore della città che attendeva anche la tradizionale discesa della Madonna dal Santuario di San Luca.

In piazza del Nettuno, mentre era in corso una iniziativa a cui hanno partecipato il sindaco Virginio Merola e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, un gruppo di ragazzi, la maggior parte minorenni, si è radunato intorno alla fontana del Nettuno. Due di loro, tra risate e urla, si sono buttati in acqua per poi risalire tra gli applausi dei coetanei. Ad allontanarli sono stati alcuni agenti di polizia, in servizio in piazza, poi seguiti da una pattuglia della polizia locale. Il gruppo di giovanissimi si è poi spostato di qualche metro, rimanendo sempre poco distante dalla fontana. (ANSA).