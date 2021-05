Incidenti lavoro: operaio travolto da 14 quintali di mangime

(ANSA) - PARMA, 07 MAG - Secondo una prima ricostruzione, Andrea Recchia, 37enne morto ieri sera in un'azienda di mangimi a Sorbolo (Parma), intorno alle 21.30 stava movimentando alcuni sacchi di mangime con il suo muletto e con il mezzo ne avrebbe inavvertitamente rotto uno. A quel punto l'operaio sarebbe stato travolto da 14 quintali di mangime.

I soccorsi dei colleghi e poi i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, sono durati a lungo ma sono stati vani. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. (ANSA).