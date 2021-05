Il pianista Giuseppe Albanese per Concerti di Musica Insieme

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - I Concerti 2021 della Fondazione Musica Insieme di Bologna proseguono dal 9 maggio in streaming e sui canali televisivi di Trc con il pianista Giuseppe Albanese in un programma interamente dedicato alla danza. Il programma, arricchito dalla presenza di due giovanissimi ballerini, Matilde Stefanini e Filippo Gamberini, è stato registrato nelle sale delle Collezioni Comunali d'Arte di Palazzo d'Accursio, luogo affascinante della città raccontato dalla scrittrice Silvia Avallone.

La locandina scelta dal pianista calabrese, già vincitore del prestigioso Premio Venezia, si aprirà col celeberrimo Invito alla danza di Carl Maria von Weber e si concluderà col La Valse di Maurice Ravel.

"Il primo brano - spiega Albanese - è stato scritto nel 1819, l'ultimo completato nel 1919 e io li ho registrati nel 2019.

Abbiamo in pratica un secolo di letteratura musicale eseguita ad un secolo di distanza". In mezzo il grande repertorio, con Coppélia di Delibes e la Suite dallo Schiaccianoci di Ciajkovskij nella trascrizione del pianista/direttore russo Mikhail Pletnev, per passare poi al Novecento storico dell'Uccello di Fuoco di Stravinskij e del Prélude à l'Après-midi d'un faune di Debussy. (ANSA).