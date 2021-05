E-R verso spiagge 'Covid free', ipotesi vaccini a operatori

Non isole 'Covid free', perché la regione non ne ha, ma spiagge emiliano-romagnole libere dal coronavirus con vaccini agli operatori turistici. È l'ipotesi al vaglio della Regione. "Noi non abbiamo nessuna isola, però - visto che stiamo mettendo al riparo la popolazione anziana e la popolazione fragile - stiamo valutando sulle spiagge romagnole e nei luoghi di maggiore affollamento turistico se vaccinare gli operatori, quelli degli stabilimenti balneari, una volta che abbiamo raggiunto i target per le età, con una via anche prioritaria". Lo ha detto il presidente Stefano Bonaccini ospite di Mattino 5.