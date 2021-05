Covid: Aou Modena, un algoritmo in aiuto a gestione ricoveri

Un algoritmo in aiuto alla gestione dei ricoveri Covid-19 sul territorio, in grado di far "prevedere" di settimana in settimana quanti posti letto preparare per la quantità di ricoveri attesi. Lo ha sviluppato e utilizzato l'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

Sfruttando l'enorme mole di dati a disposizione su casi, età media dei contagiati, ricoveri, mortalità, spiega l'Aou modenese, è stato possibile elaborare durante la cosiddetta seconda ondata una formula di calcolo previsionale finalizzata alla stima della dotazione ottimale dei posti letto necessaria per far fronte in maniera adeguata ai ricoveri stimati per la settimana. L'algoritmo ha tenuto conto di diverse variabili, dai tamponi processati quotidianamente in provincia all'analisi retrospettiva dei ricoveri, dalla durata media di degenza alla disponibilità giornaliera di posti letto per reparto.

"Abbiamo verificato la correlazione esistente fra nuove segnalazioni di positività sul territorio e ricoveri in ospedale e quantificata la latenza media di ricovero - spiega il direttore generale Claudio Vagnini - È poi stata calcolata una formula capace di approssimare con buona attendibilità sia il punto di pareggio ('Break Even Point') fra nuovi ricoveri attesi nella settimana e posti letti necessari, sia la stima di presenti giornalieri".

All'algoritmo è stato possibile arrivare sperimentando un controllo di gestione 'agile', con personale alternato tra smart working e presenza, che ha messo in piedi un cruscotto web e un report giornalieri per raccogliere tutti questi preziosi dati.

L'Aou di Modena ha ricoverato il primo paziente Covid il 23 febbraio 2020. In 14 mesi tra policlinico e ospedale civile sono state ricoverate circa 5mila persone. La mortalità è scesa dal 21,1% della prima ondata al 18% della seconda, fino al 13,9% della terza. Nei mesi più duri della pandemia, un ricoverato su tre aveva il Covid-19.