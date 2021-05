San Marino, vaccino a pagamento a turisti ma non italiani

"Nelle prossime settimane prenderà il via anche la vaccinazione a pagamento per turisti e soggiornanti a San Marino (esclusi gli assistiti dal sistema sanitario italiano)". Lo comunica Alessandra Bruschi, direttrice generale dell'Istituto per la Sicurezza sociale della Repubblica del Titano.

L'Iss sottolinea, "anche in ragione delle numerose e continue richieste quotidiane, che al momento non è possibile effettuare a San Marino la vaccinazione anti-Covid a coloro che risultano assistiti dal sistema sanitario italiano".