'L'abilità di mutare con le circostanze' di Sabrina Mezzaqui

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Ha aperto il 5 maggio al pubblico 'L'abilità di mutare con le circostanze', installazione site-specific di Sabrina Mezzaqui, a cura di Maura Pozzati, all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna, promossa da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e visitabile fino al 9 maggio.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Galleria Continua, fa parte del programma istituzionale di Art City Bologna 2021.

L'opera, che rappresenta un mandala, è una grande decorazione ideata per lo spazio dell'Oratorio ed è posizionata al centro della navata, sul pavimento, sotto un grande lampadario, e cambierà ogni giorno: ogni mattina l'artista modificherà la forma dell'opera, sposterà i singoli elementi metallici di cui è fatta, trasformando i ritmi delle sue forme, i perimetri e il proprio centro "per riflettere in silenzio sull'impossibilità di avere delle certezze, oggi più che mai, dato che tutti stiamo vivendo la grande precarietà di questi tempi". Il pubblico è invitato a tornare ogni giorno, fino a domenica 9 maggio, per vivere il "significato simbolico, riassunto anche nel titolo, di questa azione artistica". (ANSA).