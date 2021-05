Dante700: pandemia posticipa tour 'John Malkovich's Inferno'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Slitta causa restrizioni legate al Covid il tour europeo 'John Malkovich's Inferno', che avrebbe dovuto debuttare in prima assoluta il 24 giugno alla Rocca Sforzesca di Imola, con altre tappe italiane già programmate a Trieste, Taormina e Milano. Lo ha reso noto Emilia-Romagna Festival, spiegando che "a causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, la Swiss Global Art Management-Gart, l'agenzia di management di John Malkovich, ha annunciato con grande dispiacere di essere costretta a riprogrammare 'John Malkovich's Inferno' e con esso le tappe europee previste per l'estate del 202".

"Alla luce delle restrizioni legate alla diffusione del Covid-19 - dichiara Gart - quali l'avviso del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che ha inserito l'Italia nell'elenco dei Paesi di 'Level 4' verso i quali è sconsigliato viaggiare, le regole diverse in ogni location coinvolta nel tour, il coprifuoco, il possibile cambio di colore tra le regioni italiane senza grande preavviso, siamo molto dispiaciuti di annunciare che il tour 'John Malkovich's Inferno' dovrà essere riprogrammato attendendo il migliorare della situazione pandemica". Emilia Romagna Festival con il management dell'artista e la Only Stage, insieme co-produttori dell'evento, sono al lavoro per riprogrammare le date della tournée e "ulteriori dettagli verranno diffusi appena possibile". L'attore statunitense avrebbe dovuto aprire la XXI edizione di Emilia-Romagna Festival con un'interpretazione in chiave contemporanea delle terzine dell'Inferno dantesco, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (ANSA).