Parte con Beethoven la Web TV del Teatro Comunale di Bologna

La nuova web TV del Teatro Comunale di Bologna prende il via il 5 maggio alle 18.30, in diretta streaming sul canale YouTube, con il programma "Parole per Beethoven" curato da Guido Giannuzzi, fagottista nell'orchestra del teatro e autore di un recente libro sul compositore tedesco. La web tv nasce con l'intento di offrire al pubblico contenuti diversificati, per approfondire tematiche e dare spunti di riflessione e confronto a partire proprio dalle tante attività della Fondazione.

Con Guido Giannuzzi dialogherà l'ex rettore dell'Università di Bologna, il filologo e latinista Ivano Dionigi. Questa prima puntata, tra parole e musica, prende le mosse dal concetto di "Disarmonia". L'opera di Beethoven, ma anche la sua formazione e la sua cultura, sono intrise dalla passione per la Grecia antica, dalla poesia di Omero al mito di Prometeo, fino al rapporto con la classicità dionisiaca. A partire da questi temi, Giannuzzi e Dionigi guardano alla disarmonia come elemento di rottura dell'ordine e della misura. Il confronto è intervallato da alcuni momenti musicali tratti dai recenti concerti beethoveniani proposti dal Comunale. (ANSA).