Covid: E-R, meno di 500 nuovi casi, non succedeva da ottobre

Scendono sotto quota 500 i contagi giornalieri in Emilia-Romagna, come non succedeva dal 15 ottobre, più di sei mesi fa. I nuovi positivi, rilevati con 29.546 tamponi, sono 488, età media 36,5 anni, 199 sono asintomatici.

Sempre nelle ultime 24 ore si registrano 72 ricoverati in meno e ora sono 213 in terapia intensiva (-6) e 1.620 negli altri reparti (-66). Ma si contano anche altri 24 morti, 10 uomini e 14 donne, tra cui una 33enne nel Ferrarese, con patologie pregresse, e un 57enne nel Modenese.

I guariti sono 3.335 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 2.871 in meno (39.128), il 95,3% in isolamento a casa.

Tra le province al primo posto c'è Bologna con 155 nuovi casi più 13 dell'Imolese, poi Reggio Emilia (62) e Forlì-Cesena (52).

In ambito scolastico nel periodo 19 aprile - 2 maggio si sono registrati 1.778 casi nella fascia 0-18 e 161 tra docenti e personale.

Per i vaccini, alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.755.176 dosi; sul totale, 589.362 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.