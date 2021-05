D'Aversa, mancate personalità e determinazione

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Ci sono mancate personalità e determinazione. Abbiano subito troppi gol, perso partite già vinte come quella col Cagliari, che ha cambiato tutto per loro e anche per noi. Di certo è anche colpa mia e la retrocessione dispiace perchè questo club merita la serie A". Lo ha detto l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, ai microfoni di Sky Sport.

"Anche stasera potevamo fare meglio, abbiamo avuto occasioni ma siamo stati imprecisi, troppo frenetici - ha proseguito il tecnico, tornato lo scorso gennaio sulla panchina gialloblù al posto dell'esonerato Fabio Liverani -. Dispiace, dopo un lavoro fatto di quattro anni, purtroppo si torna in una categoria che non fa parte di una città e di una squadra come il Parma. Siamo tutti responsabili di questo". "Il mio futuro? Questo pensiero oggi non ce l'ho, sicuramente non penso al futuro. La società si sta strutturando per diventare un club importante. Il futuro sarà roseo, ma il dispiacere per il momento che stiamo vivendo è tanto". (ANSA).