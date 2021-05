Covid: in E-R calano i casi, ma crescono i ricoveri

Sono 641 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, in calo, anche se su una base di 11.062 tamponi, un numero più basso del solito come di solito avviene nei festivi. Si contano dieci vittime e c'è un leggero aumento dei ricoverati.

Dei nuovi casi, 282 sono asintomatici e l'età media è ancora in calo, a 34,1 anni. I casi attivi sono 42.001, il 95,4% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono due in più di ieri (219), mentre quelli negli altri reparti Covid salgono a 1.687, 17 in più di ieri.

Le province con il maggior numero di casi sono Bologna (con 170), Reggio Emilia (111) e Modena (108). Le dieci nuove vittime, di età compresa fra 64 e 93 anni, invece, sono tre a Modena, due a Ferrara e una nelle province di Parma, Reggio Emilia. Forlì-Cesena, Bologna e Parma. Dall'inizio della pandemia i morti sono 12.916.