Covid: ancora 950 casi e 13 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Altri 950 casi di positività al Coronavirus si sono registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 9.852 tamponi, un numero molto inferiore rispetto al solito, come avviene abitualmente nei giorni festivi. Si registrano altre 13 vittime, fra loro anche un uomo di 49 anni in provincia di Ferrara, mentre c'è una leggera risalita di ricoveri.

Dei nuovi positivi, 471 sono asintomatici e l'età media è di 38,8 anni. i casi attivi sono 41.763, il 95,4% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono particolari cure.

I ricoverati in terapia intensiva sono 217, uno in più di ieri, quelli negli altri reparti Covid 1.671 (+31).

I morti sono stati tre a Ravenna e Ferrara, due nelle province di Modena, Bologna e Rimini, uno in quelle di Forlì-Cesena.

La provincia con il maggiro numero di contagi è Bologna (226), seguita da Reggio Emilia (151) e Modena (134) (ANSA).