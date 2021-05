1 maggio: a Bologna i sindacati tornano in piazza Maggiore

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - Cgil, Cisl e Uil di Bologna sono tornati in piazza Maggiore: l'iniziativa, che ha visto presenti i segretari dei sindacati confederali, si è svolta come una tavola rotonda di fronte a un centinaio di persone, nel rispetto dei distanziamenti. Ma è comunque un traguardo importante, visto che fino a una settimana fa le manifestazioni nel centro della città erano vietate dalle norme per limitare la pandemia.

"Siamo molto preoccupati in particolare della questione relativa al blocco dei licenziamenti - ha detto il segretario della Cgil bolognese Maurizio Lunghi - chiediamo che resti fino a ottobre". Insieme al segretario della Cisl Enrico Bassani e della Uil Giuliano Zignani, i sindacati hanno chiesto anche ammortizzatori sociali e percorsi di formazione. "Anche perché - hanno ribadito - il prezzo più alto lo stanno pagando i giovani e le donne" (ANSA).