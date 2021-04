Verbale da seimila euro per un automobilista forlivese

(ANSA) - FORLI, 30 APR - Maxi verbale da 6mila euro per un forlivese 67enne. L'uomo al volante di un furgone è risultato senza patente, in quanto revocata, il mezzo era senza la copertura assicurativa e non aveva eseguito la revisione periodica, inoltre il conducente non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia della polizia locale; durante il successivo inseguimento ha attraversato un incrocio col semaforo rosso, infine non utilizzava le cinture di sicurezza. E' accaduto ieri mattina quando il tablet in dotazione alla pattuglia ha segnalato l'arrivo di un Fiat Fiorino che risultava radiato.

All'alt il conducente ha reagito accelerando. Una volta bloccato il 67enne ha mostrato una carta di circolazione relativa ad un Fiat Fiorino la cui targa anteriore era stata alterata nel penultimo numero "9" trasformandolo mediante nastro adesivo nero nel numero "8", mentre lo stesso numero della targa posteriore era stato alterato sempre con nastro adesivo nero e vernice bianca. (ANSA).