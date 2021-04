Tir imbocca svincolo contromano, fermato

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Non ha causato incidenti una manovra pericolosa compiuta dell'autista di un autoarticolato, che ha imboccato contromano uno svincolo questa mattina a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Il camionista, alla guida di un tir con targa polacca, percorreva la Provinciale Galliera e ha svoltato a sinistra, immettendosi in via Marconi completamente contromano. Poco dopo si è fermato, anche perché dalla strada a senso unico proveniva una macchina il cui conducente è riuscito a frenare.

Praticamente in tempo reale, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera che era poco lontano, impegnata nel 'servizio scuole' nella vicina via IV Novembre.

Gli agenti hanno assistito alla scena e raggiunto il tir, il cui autista - un 61enne polacco - ha ricevuto contravvenzioni per alcune centinaia di euro, pagate nell'immediatezza. Era diretto in un'azienda chimica della zona per una consegna e, a quanto pare, avrebbe detto di avere semplicemente sbagliato strada.

(ANSA).