Ritrovato vivo anziano scomparso nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Dopo due notti al freddo in mezzo agli arbusti, è stato trovato vivo Marino Sandri, l'uomo di 89 anni scomparso da mercoledì pomeriggio nella zona di Sasso Marconi, sull'Appennino bolognese. A recuperarlo sono stati gli addetti del Soccorso Alpino regionale, aiutati dal fiuto di Black, un Border Collie di 5 anni e del suo conduttore, che insieme formano una delle unità cinofile del Saer, che ha schierato complessivamente 20 operatori per le ricerche del pensionato.

Dopo la segnalazione di Black, l'uomo è stato raggiunto in un punto impervio dove era caduto, in località Sant'Andrea. Era infreddolito e disorientato, con diverse abrasioni su tutto il corpo, e incastrato tra dei grossi rami, ma in discrete condizioni di salute. Per recuperarlo, è stata necessaria la collaborazione dei Vigili del Fuoco che con le motoseghe hanno creato lo spazio sufficiente per liberare l'anziano e posizionarlo sulla barella.

Dopo valutazione e stabilizzazione da parte del medico, l'89enne è stato portato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna. Benché ferito, le sue condizioni non sono preoccupanti.

L'allarme per la sua scomparsa era stato lanciato dal figlio, dopo che il padre non era rientrato a casa dall'orto che coltiva nell'area del 'Fosso del diavolo'. (ANSA).