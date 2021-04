Nasconde in auto 1,1 kg di cocaina, arrestato 23enne

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Ha nascosto - in un vano realizzato in una portiera della sua auto - un panetto di cocaina pressata da 1,1 chili. Protagonista della vicenda un cittadino albanese 23enne fermato e successivamente arrestato, martedì, dai carabinieri di Parma - città dove era domiciliato nei mesi scorsi - in prossimità del casello autostradale di Chiari in provincia di Brescia.

Stando ai primi accertamenti la sostanza stupefacente - sequestrata dai militari -i è risultata avere un elevato grado di purezza e una volta 'tagliata' avrebbe permesso di immettere sul mercato oltre 2.000 dosi per un valore stimato di circa 150.000 euro.

Nel nuovo domicilio del giovane, un appartamento nel comune di Sarnico in provincia di Bergamo, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto altre dosi di cocaina e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento. Il 23enne è stato condotto nel carcere di Brescia.

Nel mese di aprile i carabinieri parmigiani hanno sequestrato, complessivamente, circa 7 chilogrammi di cocaina con il contestuale arresto in flagranza di reato di 8 persone.

