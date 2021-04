Vaccini: Bonaccini, oggi 40mila somministrazioni in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - "Oggi testiamo la macchina a 40 mila" vaccinazioni in un giorno, ma "possiamo fare anche molto di più", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della visita all'hub vaccinale presso la fiera di Cesena. Se le dosi previste per l'Italia saranno confermate, "avremo la certezza che entro l'estate riusciremo a vaccinare tutti coloro che vogliono vaccinarsi nella nostra regione", ha specificato. Lunedì in Emilia-Romagna sono state aperte le prenotazioni per la fascia 65-69 anni e "ci sono state oltre 100mila prenotazioni in un solo giorno", ha riportato il presidente. (ANSA).