Il duo I FaRi chiude la rassegna Classicadamercato

Con il duo I FaRi, composto da Pietro Fabris al violino e Francesco Ricci al pianoforte, si chiude il 28 aprile alle 20.30 la rassegna ClassicadaMercato promossa dall'Orchestra Senzaspine di Bologna. Per quest'ultimo appuntamento, senza pubblico in sala e in live streaming sul canale YouTube dell'Orchestra, con la regia di Daniele Poli e l'audio e le luci di Mattia Garoia, il duo propone la Sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte Op. 18 di Richard Strauss.

Scritta nel 1887 ed eseguita nel 1888 a Monaco per la prima volta, con il compositore stesso in veste di pianista, la sonata chiude il periodo giovanile e cameristico dell'autore che poi si dedicherà principalmente alla creazione di opere e poemi sinfonici. Il concerto è gratuito e chi ha piacere può sostenere la rassegna facendo una donazione tramite la piattaforma Paypal.

