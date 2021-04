Mostre: a Bologna '141-Un secolo di disegno in Italia'

'141 - Un secolo di disegno in Italia' è il titolo della mostra antologica promossa e organizzata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, nell'ambito del programma di Art City Bologna 2021, che indaga le evoluzioni del segno in cento anni di arte italiana con opere su carta di 141 artisti dalle Avanguardie Storiche ai giorni nostri. L'esposizione sarà aperta al pubblico, nelle sale della Fondazione a Palazzo Paltroni, in via delle Donzelle a Bologna, da martedì 27 aprile (Giornata Mondiale del Disegno) al 24 giugno.

I visitatori potranno intraprendere un viaggio lungo oltre un secolo nella storia del disegno italiano tra le opere selezionate dai curatori Maura Pozzati e Claudio Musso. La mostra offre - a partire da un disegno del 1909 di Boccioni fino a opere del 2020 - uno spaccato delle infinite possibilità offerte da una tecnica antica che, anche in questa occasione, non manca di rivelare la sua attualità. L'ingresso è gratuito ma, nel rispetto delle norme vigenti, è necessaria la prenotazione sul sito www.fondazionedelmonte.it. Il percorso espositivo è frutto di una rete di collaborazioni tra archivi, gallerie, collezionisti privati e artisti. In mostra compaiono figure di spicco dei principali movimenti e delle più innovative tendenze del XX secolo: dal Futurismo alla Metafisica, dall'Informale alla Nuova Figurazione passando per la Pop Art, dall'Arte povera al Concettuale. Sono incluse anche le svariate tecniche dell'arte contemporanea dalla pittura alla scultura, dalla performance ai nuovi media, unite dal denominatore comune del disegno.