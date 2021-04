Covid: altri 936 nuovi contagi e 17 morti in E-R

Sono 936 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 12.645 tamponi, un numero di test al di sotto della media come sempre avviene nei weekend. L'età media dei nuovi contagiati, 402 asintomatici, è 36,7 anni. Tra le province, Bologna segna 185 casi più 20 dell'Imolese, seguita da Modena (161), Reggio Emilia (109), Forlì-Cesena (107).

Si registrano altri 17 morti, cinque uomini e 12 donne, dai 61 ai 98 anni, e un lieve aumento di ricoverati: 1.861 nei reparti Covid (+19), 268 in terapia intensiva (+3).

I guariti sono sono 2.874 in più di ieri, i casi attivi 48.523 (-1.955) di cui il 95,6% in isolamento a casa.

Alle 15, infine, sono state somministrate complessivamente 1.498.893 dosi di vaccino; sul totale, 471.974 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.