Carabinieri: Nsc, copertura assicurativa a iscritti E-R

Grazie a un accordo siglato dal Nuovo sindacato carabinieri, anche in Emilia-Romagna sarà fornita a tutti gli iscritti a Nsc copertura assicurativa per potersi difendere al Tar di Bologna in caso di ricorso su provvedimenti disciplinari, ma anche per bloccare eventuali trasferimenti d'autorità. Sarà possibile inoltre, attraverso quest'intesa, avere un anticipo anche riguardo ai processi penali colposi.

È un risultato, spiega il segretario generale Massimiliano Zetti "che potrebbe convincere il legislatore a rivedere le proprie scelte e quindi riportare la competenza per le attività antisindacale dal Tar al giudice del lavoro: la povertà stipendiale non sarà più un freno o un deterrente per impedire al carabiniere di ricorrere contro gli abusi e le ingiustizie".

Si tratta di "una occasione per i carabinieri dell'Emilia-Romagna da non perdere" riferiscono il segretario regionale Armando De Angelis e il segretario di Ravenna Giovanni Morgese. Il contratto riguarda, appunto, copertura su procedimenti amministrativi su cause di servizio, note di merito, valutazioni, vittime del dovere. (ANSA).