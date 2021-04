Covid: mille nuovi casi e 23 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Sono 1.001 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 16.532 tamponi messi a referto. Si contano anche 23 morti, mentre prosegue, lentamente, il calo dei ricoverati.

Dei nuovi positivi, 364 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. La provincia con il numero maggiore di casi è Bologna (229), seguita da Modena (157) e Forlì-Cesena (134). Crescono le guarigioni, che fanno scende i casi attivi a 50.481 (-1.921 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono il 95,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 265 come ieri, mentre quelli negli altri reparti covid 1.842, 31 in meno.

Le 23 nuove vittime sono nove a Bologna, cinque a Modena, tre a Reggio Emilia, due in provincia di Forlì-Cesena e Parma, uno a Ferrara e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.784. (ANSA).