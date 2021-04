Vaccini: coppia anziani chiede aiuto a Cc per prenotazione

(Due anziani coniugi che abitano a Granarolo Emilia, nel Bolognese, hanno usufruito subito del servizio lanciato dai carabinieri sull'intero territorio dell'Emilia-Romagna, dove grazie a un accordo con la Regione i militari possono aiutare gli over 70 a prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid.

Appresa la notizia dagli organi di informazione, un pensionato bolognese di 83 anni impossibilitato a spostarsi ha telefonato alla stazione carabinieri di Granarolo, per farsi assistere nelle procedure di prenotazione a favore della moglie, 74enne di origine svedese. I militari - fa sapere l'Arma - sono andati a casa dei coniugi e hanno aiutato la donna nella compilazione dei moduli, prenotandole la vaccinazione.